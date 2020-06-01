Спасатели нашли потерявшихся в Карпатах туристов

Двое туристов из Киева заблудились при сходе с горы Говерла в Карпатах. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Ивано-Франковской области в понедельник, 6 января.

"5 января в 16:10 в Службу спасения поступило сообщение о том, что два человека - 1980 года и 1979 года, жители города Киев, во время схода с горы Говерла в направлении урочища Заросляк сошли с маршрута и, потеряв ориентировку, не могут самостоятельно сойти", - сказано в сообщении.

На поиски заблудившейся пары были направлены спасатели.

"В 17:45 спасатели встретили заблудившихся туристов в удовлетворительном состоянии, в оказании медицинской помощи они не нуждались", - передают в ГСЧС.

Спасатели сопроводили туристов к месту временного проживания на НСБ Заросляк поселка Ворохта.

Напомним, что ранее в Карпатах перед Новым годом спасли пять туристов. Группа туристов заблудились на горе Секул. Спасатели также оказали помощь пострадавшим лыжникам.

Также сообщалось, что в Карпатах предупреждают об опасности схода лавин. О повышенной лавиноопасности предупредили в Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

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Источник: korrespondent.net