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06. 01. 2020

Кабмин даст семьям антикризисную помощь

Кабинет министров меняет систему помощи семьям в сложных жизненных обстоятельствах. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает правительственный портал в понедельник, 6 января.

Для помощи таким семьям правительство создаст эффективную службу и обучение специалистов по социальной работе.

"Для семей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, правительством вводится своевременная профессиональная помощь, направленная на быстрый выход из кризисной ситуации... Квалифицированная социальная помощь, созданная в социальных сообществах, будет стимулировать такие семьи преодолеть сложные жизненные обстоятельства и вернуться к активной экономической и социальной жизни", - заявил Гончарук.

Особый акцент будет делаться на предотвращение попадания украинцев в такие ситуации. В частности, будет увеличено количество специалистов социальной работы, внедрен принцип "деньги ходят за человеком", а также новый механизм социальных выплат, который предусматривает переход от субвенции к программе по всем выплатам.

Напомним, что ранее Кабмин поддержал инициативы по борьбе с бедностью. Минсоцполитики подготовило законопроект, направленный на поддержку семей, которые в этом больше всего нуждаются.

Также сообщалось, что Всемирный банк увидел снижение бедности в Украине. По методологии Всемирного банка уровень бедности в Украине снизился до 14,5%. И продолжает снижаться благодаря росту зарплат.

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Источник: korrespondent.net
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