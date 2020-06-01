В Турции заявили о готовности выступить посредником между США и Ираном

Для деэскалации конфликта между США и Ираном посредником готова выступить Турция. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Reuters в понедельник, 6 января.

Турция находится в тесном контакте с Вашингтоном и Тегераном для разрешения конфликта, заявил Чавушоглу.

"Мы будем продолжать работать с другими странами для решения этой проблемы или снижения напряженности в ближайшие дни", - сказал министр.

Министр иностранных дел Турции также заявил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал власти Ирака не спешить с выводом войск коалиции из страны.

"Убийство Сулеймани не только изменило баланс в Ираке, но и в Иране. Это может привести к усилению радикальных групп", - подытожил Чавушоглу.

Напомним, ситуация в Ираке резко обострилась после того, как 3 января США провели операцию в районе аэропорта Багдада, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по личному распоряжению президента США ДональдаТрампа. В Иране подчеркнули, что действия США равноценны развязыванию войны и пообещали отомстить.

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Источник: korrespondent.net