Названо имя второго погибшего на Донбассе военного

Накануне на Донбассе погибли Сергей Рацун и Сергей Дичек. Об этом со ссылкой на пресс-центр ООС сообщает 5 канал в понедельник, 6 января.

Погибшим украинским бойцом оказался 48-летний Сергей Дичек из Волочиска Хмельницкой области. Он погиб в результате взрыва военного грузового автомобиля. Машина наехала на противотанковую мину.

Ранее уже сообщалось, что 44-летний Сергей Рацун получил смертельные ранения во время вражеского обстрела в зоне проведения операции Объединенных сил. Армеец родом из города Славута, что на Хмельничине.

Также в штабе сообщили, что в результате взрыва был ранен еще один военный. Сейчас он в военно-медицинском центре в Харькове. Его состояние стабильно тяжелое.

Как сообщалось, в воскресенье на Донбассе было зафиксировано четыре обстрела, в ходе которых один военный умер. Еще двое военнослужащих подорвались на взрывном устройстве. Один из них погиб, второй был тяжело ранен.

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Источник: korrespondent.net