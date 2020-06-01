В ДТП на Николаевщине один человек погиб, еще один пострадал

В Николаевской области один человек погиб и еще один получил травмы в результате ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области в понедельник, 6 января.

ДТП произошло сегодня около 11:30 в Вознесенском районе на автодороге Николаев - Благовещенское вблизи села Дорошовка.

"Водитель автомобиля BMW-535, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где в дальнейшем произошло столкновение с деревом. В результате дорожно-транспортного происшествия 26-летний водитель скончался на месте происшествия, 53-летний пассажир с телесными повреждениями госпитализирован в медицинское учреждение", - сказано в сообщении полиции.

По факту открыто дело по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть).

Напомним, что ранее на Волыни в ДТП погибли два человека, еще пять пострадали. На автодороге Ковель-Доманово столкнулись Ford Transit и Volkswagen Т4. Спасатели с помощью специального инструмента деблокировали одного из водителей.

Также сообщалось, что на Черкасщине пьяный водитель насмерть сбил ребенка. Один ребенок погиб, а второй был травмирован в результате наезда нетрезвого водителя. Подозреваемый задержан.

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Источник: korrespondent.net