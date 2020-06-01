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06. 01. 2020

Пожары в Австралии: Украина выразила готовность помочь

Украина готова оказать помощь Австралии в связи с пожарами. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в понедельник, 6 января.

Украина следит за развитием критической ситуации в Австралии, а также выражает соболезнования семьям погибших, заявили в МИД.

"Со своей стороны, Правительство Украины готово в случае необходимости оказать помощь дружественному австралийскому народу. Посольство Украины в Австралии находится на постоянном контакте с правительственными и местными органами власти, в том числе для выяснения наличия граждан Украины среди пострадавших", - сказано в сообщении.

Напомним, что при пожаре в Австралии погибли 24 человека и почти 500 млн животных. Почти 200 очагов горения до сих пор насчитывается по всей стране. Более 1200 домов разрушены, а миллионы гектаров земли обгорели.

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Источник: korrespondent.net
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