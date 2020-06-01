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06. 01. 2020

Импичмент Трампа: Болтон готов дать показания

Экс-советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон готов дать показания в Сенате по делу об импичменте. Соответствующее заявление появилось на сайте Болтона в понедельник, 6 января.

Болтон заявил, что готов явиться для дачи показаний в случае, если ему придет повестка с требованием явиться на слушания.

"Поскольку вопрос о том, чтобы я дал показания, вновь стоит на повестке дня, я пришел к выводу, что в случае, если Сенат вызовет меня по повестке для дачи показаний, я готов дать показания", - сказано в заявлении Болтона.

Напомним, что в октябре Болтон отказался присутствовать на слушаниях по импичменту Трампа. Адвокат Болтона сообщил, что его клиент не явится в добровольном порядке на слушания Конгресса.

Импичмент Трампа состоялся. Что дальше

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Источник: korrespondent.net
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