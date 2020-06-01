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06. 01. 2020

Цена на золото достигла рекордной отметки

На фоне конфликта в Иране цена золота поднялась до рекордной отметки начиная с 2013 года. Об этом сообщает Bloomberg в понедельник, 6 января.

Унция золота подорожала до 1,6 тысяч долларов после того, как Иран заявил, что больше не будет соблюдать обязательства по ядерному соглашению в части обогащения урана.

При этом аналитики отмечают возможный рост цены на золото в дальнейшем.

Напомним, что ранее кладоискатель нашел самый большой в мире самородок. Шотландец, погрузившись в реку с маской и трубкой, обнаружил рекордно большой фрагмент золота, стоимость которого составляет 80 тысяч фунтов стерлингов.

Ученые подсчитали все золото в мире

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Источник: korrespondent.net
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