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06. 01. 2020

В США начался суд над Харви Вайнштейном

Судебный процесс над голливудским продюсером Харви Вайнштейном по обвинению в сексуальных домогательствах начался в Нью-Йорке. Об этом сообщает DW в понедельник, 6 января.

На заседание 67-летний Вайнштейн пришел в сопровождении адвокатов.

Перед зданием суда собралось много женщин, которые вменяют бывшему продюсеру притязания, в том числе актриса Розанна Аркетт. Демонстрантки держали плакаты с призывами к справедливости в отношении жертв домогательств.

Напомним, в 2017 году в США прокатилась волна скандалов о сексуальных домогательствах после обвинений адрес Вайнштейна. В неподобающем поведении его обвинили более 80 женщин.

Позже СМИ сообщили, что Вайнштейн выплатит $44 млн "мировых" по гражданским искам. Продюсер предварительно договорился о мировой сделке по искам о сексуальных домогательствах, но суд все равно состоится.

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Источник: korrespondent.net
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