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06. 01. 2020

Украина может отправить в Австралию 200 спасателей

Около 200 спасателей ГСЧС могут направить для тушения пожаров в Австралии. Об этом написал глава МВД Украины Арсен Аваков в Facebook в понедельник, 6 января.

Украинская сторона проинформировала Австралию о готовности направить силы, утверждает Аваков. На данный момент ожидается ответ австралийской стороны.

"Правительство Украины сообщил австралийской стороне о готовности направить на помощь около 200 специально подготовленных спасателей ГСЧС. Украинская сторона проинформировала Австралию о готовности прибытия спасателей на место трагедии в течение 24-36 часов с необходимым снаряжением на специально арендованном дальнемагистральном самолете", - сказано в посте.

Напомним, что при пожаре в Австралии погибли 24 человека и почти 500 млн животных. Почти 200 очагов горения до сих пор насчитывается по всей стране. Более 1200 домов разрушены, а миллионы гектаров земли обгорели.

Красное небо и молнии от огня. Как горит Австралия

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Источник: korrespondent.net
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