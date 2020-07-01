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07. 01. 2020

США не намерены выводить войска из Ирака


США не намерены выводить свои войска из Ирака. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер, передает Associated Press в понедельник, 6 января.

Министр обороны США подчеркнул, что никакого решения уйти из Ирака Вашингтон не принял.

Ранее в СМИ была распространена информация из письма бригадного генерала корпуса морской пехоты США Уильяма Сили III, командующего генеральной группой в Ираке, в котором яутверждалось, что возглавляемая США коалиция по борьбе с "Исламским государством"заявила о выводе войск из Ирака.

Напомним, ранее Совет представителей Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране и отзыв запроса в международную антитеррористическую коалицию об оказании помощи для борьбы с ИГ.

Как известно, ситуация в Ираке резко обострилась после того, как 3 января США провели операцию в районе аэропорта Багдада, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани. 

Источник: korrespondent.net
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