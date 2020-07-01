Иран напомнил США о сбитом в 1988 году самолете



Президент Ирана Хасан Роухани в Twitter напомнил США о сбитом в 1988 году иранском пассажирском самолете.

Роухани отметил, что у его страны намного больше причин для ударов по объектам США в качестве возмездия.

"Те, кто ссылаются на число 52, должны помнить число 290 и рейс IR655. Никогда не угрожайте иранскому народу", – написал иранский лидер.

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп заявил о готовности атаковать 52 иранских объекта. По его словам, некоторые из целей важны для Ирана и иранской культуры.

3 января США провели спецоперацию по ликвидации в районе аэропорта в Багдаде руководителя элитной иранской спецслужбы генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Трампа.

Власти Ирана обвинили США в международном терроризме и пообещали отомстить за смерть Сулеймани.

3 июля 1988 года самолет Airbus A300B2-203 авиакомпании Iran Air, совершавший рейс IR655 по маршруту Тегеран – Бендер-Аббас – Дубай, был сбит над Персидским заливом ракетой "земля-воздух", выпущенной с ракетного крейсера ВМС США Vincennes. Погибли все находившиеся на борту самолета 290 человек – 16 членов экипажа и 274 пассажира, в том числе 65 детей.

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Источник: korrespondent.net