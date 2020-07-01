Евросоюз призвал Иран продолжить выполнение ядерной сделки



В Евросоюзе выразили глубокую обеспокоенность в связи с заявлением Ирана, что он более не будет соблюдать ограничения, установленные Совместным всеобъемлющим планом действий, и призвали Тегеран придерживаться его.



Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для Ирана важно вернуться к полному соблюдению ядерного соглашения.



"Мы должны убедить Иран, что это – в его собственных интересах", – сказала она.



Напомним, 5 января Иран заявил о выходе из ядерного соглашения. Это стало первым ответным шагом на ликвидацию США генерала Касема Сулеймани в ночь на 3 января в Багдаде.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net