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07. 01. 2020

США отказали в визе главе МИД Ирана для поездки в ООН


США не выдали визу министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который должен был приехать 9 января на заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Такое решение последовало вслед за усилением напряженности между США и Ираном после того, как в районе аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани. 

Напомним, 3 января США провели спецоперацию по ликвидации в районе аэропорта в Багдаде руководителя элитной иранской спецслужбы генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Трампа.

Власти Ирана обвинили США в международном терроризме и пообещали отомстить за смерть Сулеймани.

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Источник: korrespondent.net
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