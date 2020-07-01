Пожары в Австралии: жителям столицы рекомендуют не выходить из дома

В столице Австралии Канберре воздух стал настолько задымленным из-за лесных пожаров, что в понедельник, 6 января, местные власти призвали жителей оставаться дома, сообщает DW.

Людям рекомендуют не выходить из своих домов в течение минимум 48 часов. Столичный аэропорт отменил много рейсов, музеи, магазины и университеты в городе закрыты.

Тем временем на юго-восточном побережье страны прошел дождь, который немного облегчил борьбу пожарных с огнем. Однако в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория все еще горит около 170 пожаров.

"Пожары продолжают гореть и гореть еще на протяжении месяцев", - заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

На данный момент уже сгорело уже около семи миллионов гектаров территорий, с начала пожаров в стране. Также погибли по меньшей мере 24 человека и сотни миллионов животных.

Красное небо и молнии от огня. Как горит Австралия

Ранее Украина выразила готовность помочь Австралии тушить пожары. Об этом заявили в МИД Украины. По словам Авакова, Украина может отправить в Австралию 200 спасателей.

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Источник: korrespondent.net