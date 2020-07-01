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07. 01. 2020

Сутки на Донбассе: ранены двое военных

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе в течение минувших суток пять раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военных были ранены, сообщает во вторник, 7 января, пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, оба военных получили ранения в ходе обстрелов.

Стрельба по позициям сил ООС велась из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Два раза противник открывал огонь из станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по украинским позициям неподалеку населенного пункта Пески, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток.

Трижды из 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов зафиксированы обстрелы защитников Крымского, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки Север.

С начала текущих суток сепаратисты огневой активности не проявляли. Потерь с украинской стороны стороны нет.

Напомним, за сутки 5 января, на Донбассе было зафиксировано четыре обстрела, в ходе которых один военный умер. Еще двое военнослужащих подорвались на взрывном устройстве. Один из них погиб, второй был тяжело ранен. Позже стали известны имена погибших.

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Источник: korrespondent.net
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