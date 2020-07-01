Лента RSS
Подписаться на ленту
07 января 2020, вторник, 12:37
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,36
07. 01. 2020

В США водитель обстрелял детей за снежки в его авто

Двое детей были ранены в американском Висконсине водителем автомобиля, в который они попали снежками. Об этом во вторник, 7 января, сообщает CNN.

Отмечается, что двое детей в возрасте 12 и 13 лет с компанией бросали снежки в проезжающие мимо автомобили. Один из водителей остановился и открыл стрельбу.

Так, водитель белой Toyota, ранил 12-летнюю девочку и 13-летнего мальчика. Травмы обоих детей не представляют угроз для жизни. Однако, обоих детей госпитализировали. Стрелка разыскивает полиция.

Напомним, в декабре на вечеринке в США произошла стрельба, в ходе которой были ранены 13 человек.

Ранее сообщалось, что в Техасе возле ТЦ произошла стрельба, есть пострадавшие. В результате стрельбы возле ТЦ пострадали четыре человека. Очевидцы сообщили, что нападавших было трое.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2020 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.