В Украине отмечается Рождество Христово

Во вторник, 7 января, христиане восточного обряда отмечают Рождество Христово - один из самых торжественных и радостных праздников в году.

В январе Рождество празднуют церкви, использующие в своем летоисчислении юлианский календарь. В частности,Православная Церковь Украины, Украинская Греко-Католическая Церковь, большинство украинских евангельских христиан, а также Иерусалимская, Русская, Сербская, Грузинская православные церкви.

Библейское повествование говорит, что, Богородица родила Иисуса Христа во время переписи населения в Вифлееме. Поскольку город был переполнен, и там не нашлось свободного места, Мария вместе с Иосифом расположились на ночлег в хлеву, рядом с домашним скотом. В момент рождения Спасителя на небе засияла Вифлеемская звезда, которая указала путь волхвам, которые принесли свои дары маленькому Иисусу. В этот день христиане собираются на торжественные богослужения.

Праздник Рождества Христова - самый торжественный среди двунадесятых, он отмечается до следующего праздника - Крещения. Этот период называют Святки. В Украине издавна в эти дни водили вертеп, пели колядки и желали всем добра на весь год.

В этот день люди приветствуют друг друга фразой "Христос родился!" На что отвечается: "Славим Его!"

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Источник: korrespondent.net