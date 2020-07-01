Лента RSS
Подписаться на ленту
07 января 2020, вторник, 15:58
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,36
07. 01. 2020

В Индонезии произошло мощное землетрясение

Возле берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Отмечается, что эпицентр располагался в 315 км к юго-западу от города Медан (административного центра провинции Северная Суматра). Очаг залегал на глубине 30 км.

Информации о пострадавших пока нет.

В последние дни Индонезия также страдает от наводнений и оползней, жертвами которых стали более 60 человек.

А в декабре в Индонезии также произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 5,6.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2020 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.