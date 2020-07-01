США перебрасывают к Ирану бомбардировщики

США перебрасывают свои стратегические бомбардировщики B-52 с авиабазы в Луизиане поближе к Ирану: на остров Диего-Гарсия в Индийском океане. Об этом во вторник, 7 января, сообщает Fox News.

Отмечается, что авиабазы в Индийском океане могут быть задействованы в случае военного конфликта с Ираном, если будет отдан соответствующий приказ. В то же время сама по себе переброска бомбардировщиков еще не означает, что такой приказ отдан.

Тем временем, The Wall Street Journal напоминает, что в 2019 году группа B-52 некоторое время находилась на авиабазе США в Катаре, однако затем была выведена из этой страны. Со ссылкой на данные Пентагона WSJ сообщает, что в регион планируется вернуть шесть B-52.

Ранее президент США угрожал нанести удары по 52 объектам Ирана в ответ на любое потенциальное нападение, которое может быть совершено после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Напомним, 3 января США провели спецоперацию по ликвидации в районе аэропорта в Багдаде руководителя элитной иранской спецслужбы генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Трампа.

Власти Ирана обвинили США в международном терроризме и пообещали отомстить за смерть Сулеймани.

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Источник: korrespondent.net