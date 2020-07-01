Иран подготовил 13 вариантов ответа США

Высший совет нацбезопасности Ирана представил 13 вариантов ответа Штатам на убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил во вторник, 7 декабря, секретарь Совбеза Али Шамхани, передает ТАСС.

"На сегодняшний момент в Совбезе было представлено 13 вариантов мести", - заявил Шамхани и добавил, что "даже самый щадящий из них может стать историческим кошмаром для США".

Он также подчеркнул, что если силы США не захотят самостоятельно покинуть регион, "то мы заставим их это сделать".

Тем временем Меджлис (парламент) Ирана проголосовал во вторник за признание Пентагона террористической организацией.

Согласно тексту закона, в число террористов включаются "все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации, а также руководители, причастные к гибели Сулеймани".

Законопроект поддержали 228 депутатов. Всего в голосовании в Меджлисе приняли участие 238 народных избранников.

Проект представляет собой поправку к принятому в Иране в апреле прошлого года закону, в рамках которого террористической организацией было признано Центральное командование (СЕНТКОМ) ВС США. Согласно его тексту, "все американские силы, находящиеся на Ближнем Востоке, являются террористическими, а правительство США - спонсором терроризма". Закон был принят в ответ на решение президента США Дональда Трампа 8 апреля внести КСИР в список иностранных террористических организаций.

Напомним, ситуация в Ираке резко обострилась после того, как 3 января США провели операцию в районе аэропорта Багдада, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по личному распоряжению президента США ДональдаТрампа. В Иране подчеркнули, что действия США равноценны развязыванию войны и пообещали отомстить.

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Источник: korrespondent.net