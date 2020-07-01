В Иране во время похоронной процессии по погибшему Касему Сулеймани возникла сильная давка, в которой погибли 35 человек. Об этом во вторник, 7 января, сообщает телеканал IRIB.
Кроме того, 48 человек пострадали.
Отмечается, что инцидент произошел в родном городе Сулеймани Керман на юго-востоке Ирана, куда съехались десятки тысяч людей.
"К сожалению, из-за давки и массового скопления участников похоронной процессии в Кермане несколько человек погибли, пострадавшие доставлены в медицинские центры", - заявил глава скорой помощи города.
Cмотрите фотогалерею: В Иране на похоронах Сулеймани погибли десятки людей
Напомним, 3 января США провели операцию в районе аэропорта Багдада, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани.
В Иране подчеркнули, что действия США равноценны развязыванию войны и пообещали отомстить.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net