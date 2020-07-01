У Зеленского раскрыли детали разговора с Помпео

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с государственным секретарем США Майклом Помпео обсудил договоренности, достигнутые во время Нормандской встречи и планы по восстановлению мира на Донбассе. Об этом во вторник, 7 января, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Государственным секретарем США Майком Помпео. Собеседники обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке после атак на коалиционные силы в Ираке и нападения на американское посольство в Багдаде. Стороны согласились, что любые дальнейшие агрессивные шаги могут стать угрозой для стабильности в регионе и глобальной безопасности", - говорится в сообщении.

Также Президент выразил обеспокоенность возможным обострением ситуации в Ираке и регионе, если силы США и коалиции преждевременно покинут страну.

"Зеленский подробно проинформировал Майка Помпео о результатах договоренностей, достигнутых во время Нормандской встречи, а также планы украинского правительства по восстановлению мира на востоке Украины. Майк Помпео особо отметил освобождение пленных и приветствовал заключение важного контракта на транзит газа в Европу", - сообщили у Зеленского.

Кроме того, президент поблагодарил за неизменную поддержку со стороны Соединенных Штатов в восстановлении мира на востоке Украины и возвращении Крыма. Зеленский также выразил особую благодарность Президенту США Дональду Трампу и Конгрессу за решение о предоставлении финансовой и материальной помощи сектору безопасности и обороны нашего государства.

Ранее в Госдепе США сообщили о том, что Помпео провел телефонный разговор с Зеленским.

Напомним, 31 декабря Зеленский позвонил Путину и поздравил его с Новым годом.

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Источник: korrespondent.net