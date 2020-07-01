В Польше готовят закон против российской пропаганды

В польском парламенте готовят закон, который запретит распространение российской пропаганды на тему истории Польши. Об этом написала вице-спикер польского сейма Малгожата Кидава-Блоньска в Twitter.

По ее словам, законопроект "против российской пропаганды, очерняющей Польшу", представят на следующем заседании польского парламента.

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - заявила Кидава-Блоньска.

Как сообщил глава фракции партии Право и справедливость Рышард Терлецкий, сейчас комитет сейма по внешней политике работает над соответствующим документом. По его словам, планируется, что работу над ним завершат в среду.

Напомним, в прошлом году Facebook удалил почти 100 аккаунтов с пропагандой РФ.

Ранее в МИД Украины ответили Польше и Израилю относительно Марша Бандеры.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net