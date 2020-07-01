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07. 01. 2020

Похороны Сулеймани: число погибших в давке превысило 50

В давке во время церемонии прощания с генералом Касемом Сулеймани в иранском Кермане погибли более полсотни человек, еще свыше 200 пострадали, сообщает агентство ISNA во вторник, 7 января.
 
"Количество погибших в этом происшествии превышает 50 человек, большинство из них – мужчины", - сообщил глава организации судебной медицины провинции Керман Аббас Амиян.

Из-за давки похороны Сулеймани отложили.

Напомним, генерал Сулеймани был убит 3 января в ходе операции США в районе аэропорта Багдада.

В Иране подчеркнули, что действия США равноценны развязыванию войны и пообещали отомстить. 

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Источник: korrespondent.net
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