Лента RSS
Подписаться на ленту
07 января 2020, вторник, 21:22
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,36
07. 01. 2020

Новый поезд в аэропорт Борисполь сломался в пути

Новый поезд Укрзализныци, курсирующий от Центрального железнодорожного вокзала Киева до аэропорта Борисполь, сломался в пути, сообщает LB.ua.

По словам очевидца, поломка произошла около 14:15 во вторник, 7 января.

"Дотянули до станции Киев-Демеевский, там пассажиров пересадили на Pesa (одновагонный экспресс)", – пояснил свидетель ЧП.

Позже в Укрзализныце уточнили, что поезд сделал вынужденную остановку.

"Железнодорожники приложили максимум усилий, чтобы пассажиры не опоздали на самолеты. Их пересадили в другой состав и доставили до аэропорта", – говорится в сообщении. 

Также в УЗ отметили, что ведут коммуникацию с Крюковским вагоностроительным заводом, который является производителем подвижного состава. "В Укрзализныце будет проведено расследование случая и выдвинуты соответствующие претензии заводу-изготовителю", - отметили в компании.
 
Напомним, что новый поезд в аэропорт Борисполь запустили в конце декабря.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2020 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.