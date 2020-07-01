Новый поезд в аэропорт Борисполь сломался в пути

Новый поезд Укрзализныци, курсирующий от Центрального железнодорожного вокзала Киева до аэропорта Борисполь, сломался в пути, сообщает LB.ua.

По словам очевидца, поломка произошла около 14:15 во вторник, 7 января.

"Дотянули до станции Киев-Демеевский, там пассажиров пересадили на Pesa (одновагонный экспресс)", – пояснил свидетель ЧП.

Позже в Укрзализныце уточнили, что поезд сделал вынужденную остановку.

"Железнодорожники приложили максимум усилий, чтобы пассажиры не опоздали на самолеты. Их пересадили в другой состав и доставили до аэропорта", – говорится в сообщении.

Также в УЗ отметили, что ведут коммуникацию с Крюковским вагоностроительным заводом, который является производителем подвижного состава. "В Укрзализныце будет проведено расследование случая и выдвинуты соответствующие претензии заводу-изготовителю", - отметили в компании.

Напомним, что новый поезд в аэропорт Борисполь запустили в конце декабря.

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Источник: korrespondent.net