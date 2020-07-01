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07. 01. 2020

США привели в боеготовность комплексы Patriot на Ближнем Востоке - СМИ

Американские зенитные ракетные комплексы Patriot на Ближнем Востоке приведены в состояние повышенной боеготовности в связи с возможностью удара иранских беспилотников. Об этом сообщила во вторник, 7 января, телекомпания CNN со ссылкой на двух американских представителей.

"Были указания на то, что мы должны еще более внимательно следить за возникающими угрозами", - заявил один из собеседников телеканала.

По словам другого, "все батареи Patriot и части, развернутые в регионе, находятся в состоянии готовности" в связи с угрозой. По словам этих официальных лиц, войска США на Ближнем Востоке уже на протяжении нескольких дней находятся в состоянии повышенной боеготовности, однако минувшей ночью они проявляли особую бдительность.

Как отметила телекомпания, "США, основываясь на данные разведки, отслеживали возможность удара по американским объектам в Ираке, Кувейте, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании".

Ранее в Пентагоне заявили, что США не намерены выводить войска из Ирака.

Напомним, ситуация в Ираке резко обострилась после того, как 3 января США провели операцию в районе аэропорта Багдада, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани. 

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Источник: korrespondent.net
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