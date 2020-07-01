Иран заявил, что не расторгает ядерную сделку

Несмотря на решение Ирана отказаться от ограничений по обогащению урана, ядерное соглашение не расторгнуто. Об этом заявил во вторник, 7 января, замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, пишет Голос Америки.

"То, что Иран уменьшает свои обязательства по ядерному соглашению, не означает, что мы выходим из него", - говорится в разъяснении.

Ранее в Иране заявили, что еще на шаг отходит от соблюдения своих обязательств по соглашению, хотя и намерены продолжать сотрудничество с МАГАТЭ. Это заявление совпало с эскалацией напряженности в отношениях с Вашингтоном после того, как в результате американского удара в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

"Ядерное соглашение еще не умерло. Мы готовы вернуться к полному соблюдению соглашения, но это будет зависеть от прекращения санкций и от получения экономической выгоды благодаря соглашению", - сказал Аракчи.

По его словам, Тегеран считает, что теперь достигнут "разумный баланс", который был нарушен после выхода США из соглашения в 2018 году, поэтому теперь Иран готов выполнять остаток своих обязательств.

Европейские страны, подписавшие соглашение, на этой неделе могут запустить процесс урегулирования споров, который может привести к введению новых санкций в отношении Тегерана со стороны ООН.

Ядерные соглашения были заключены в 2015 году. В мае 2018 Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из соглашений. Теперь в Иране заявили, что также снимают с себя обязательства.

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Источник: korrespondent.net