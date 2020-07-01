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07. 01. 2020

Пристайко назвал маркеры провала минского процесса

Минский процесс можно будет считать проваленным, если в течение года на неподконтрольных территориях Донбасса не пройдут выборы или затянется процесс разведения войск. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью газете Bild, перевод которого обнародован на сайте МИД.

"Это может быть миротворческая миссия. Однако, это не означает, что мы выходим из общего минского процесса", – подчеркнул глава МИД, говоря об альтернативе.

Он отметил, что не хотел бы, чтобы война на востоке Украины перешла в замороженный конфликт.

"Буду откровенным: дойти до замороженного конфликта еще нужно. Сейчас в нашу сторону стреляют. Конечно, мы не хотим замороженный конфликт. В идеале, мы хотим вернуть наши земли и наших людей. Но если это не удастся, то хотя бы нужно положить конец убийствам", – заявил Пристайко.

По его словам, в идеале выборы на Донбассе должны быть проведены параллельно с местными выборами на остальных частях Украины осенью. 

Он отметил, что Украина ранее согласилась закрепить так называемую формулу Штайнмайера в своем законодательстве, но это еще не означает, что эти выборы будут проведены при любых обстоятельствах и в целом.

"В идеале эти выборы должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине. Мне все время приходится напоминать, что это будут не общенациональные выборы, а местные. Поэтому никакие незаконные формирования на востоке Украины не могут принимать в них участие. Тут речь идет о намного меньших административных регионах по обе линии фронта и на всей территории Украины", – заявил Пристайко.

На вопрос о том, смогут ли на этих маленьких территориях быть избранными представители "народных республик", Пристайко ответил, что хорошо известно, кто по другую сторону фронта будет выдвигаться на выборы.

"Но у людей было бы самое малое чувство демократического процесса, который происходит параллельно на оккупированных территориях и на свободных территориях, и это было бы идеальной возможностью для России вывести войска с нашего востока", – заявил министр.

Напомним, в декабре переговорщики в Минске договорились о новых участках разведения войск на Донбассе, но когда оно начнется и где не сообщалось.

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Источник: korrespondent.net
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