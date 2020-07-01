Пентагон: Мы не собираемся начинать войну с Ираном

США намерены положить конец войне с Ираном, а не начинать ее. Об этом во вторник, 7 января, заявил глава Пентагона Марк Эспер в интервью телекомпании CNN.

"Мы не собираемся начинать войну с Ираном, а готовимся к тому, чтобы положить ей конец. Как я говорил многим своим коллегам во время бесед в последние несколько дней, мы хотим, чтобы произошла деэскалация ситуации и чтобы Тегеран начал переговоры с нами. Мы считаем, что в настоящее время это было бы лучше всего", - сказал министр обороны.

В ответ на вопрос, считает ли он целесообразным убийство иранского генерала Касема Сулеймани, Эспер отметил, что генерал "был пойман с поличным".

"Дело в том, что Сулеймани был пойман с поличным в Багдаде. Один лидер террористической организации встречался с другим террористическим лидером, чтобы синхронизировать и спланировать дополнительные атаки на американских военных, дипломатов или объекты. Я думаю, мы приняли правильные меры, устранив этих игроков с поля боя", - сказал министр.

Ранее советник Дональда Трампа по нацбезопасности заявил, что президент одобрил ликвидацию Сулеймани, поскольку тот готовил атаки на американских военных и дипломатов.

В Тегеране заявляют, что подготовили 13 вариантов ответа США.