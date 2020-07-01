В Пакистане разбился истребитель с двумя пилотами

В пакистанской провинции Пенджаб во вторник, 7 января, потерпел крушение истребитель ВВС страны FT-7, оба пилота погибли. Об этом сообщает пресс-служба ВВС Пакистана.

Отмечается, что самолет совершал обычный тренировочный полет.

Самолет упал в округе Миланвали, примерно в 300 км от Лахора.

"Штаб-квартирой ВВС уже отдано распоряжение сформировать следственную группу для выяснения причин аварии", - отметили в ВВС Пакистана.

Напомним, в конце декабря в Хабаровском крае России разбился новейший истребитель Т-50. Пилот успел катапультироваться.

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Источник: korrespondent.net