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07. 01. 2020

В Украину ежедневно не пускают до 30 россиян

За прошлый год в Украину не пустили более 7,3 тысячи россиян, сообщила во вторник, 7 января, пресс-службам Министерства внутренних дел.
 
 
"В среднем за сутки пограничники отказывают во въезде 20-30 граждан РФ, на которых сработала база данных о запрете въезда или превышение срока пребывания или в отношении которых удается установить, что они незаконно посещали оккупированные территории", - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что российской блогерше Александре Митрошиной, выступление которой вчера пытались сорвать активисты, запретят въезд в Украину за посещение аннексированного Крыма. 

Сообщается, что у Митрошиной не было запрета на въезд, границу она пересекла через железнодорожный пункт пропуска. В ходе проверки не было установлено, посещала ли она Крым.

Напомним, в декабре 2018 года Украина продлила запрет на въезд в страну гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

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Источник: korrespondent.net
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