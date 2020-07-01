В Украину ежедневно не пускают до 30 россиян

За прошлый год в Украину не пустили более 7,3 тысячи россиян, сообщила во вторник, 7 января, пресс-службам Министерства внутренних дел.

"В среднем за сутки пограничники отказывают во въезде 20-30 граждан РФ, на которых сработала база данных о запрете въезда или превышение срока пребывания или в отношении которых удается установить, что они незаконно посещали оккупированные территории", - говорится в сообщении.