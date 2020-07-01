Ирак получил "ошибочное" письмо о выводе американских войск

Багдад получил "ошибочное" письма из Вашингтона о выводе американских войск. Эту информацию во вторник, 7 января, подтвердил исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди, сообщае телеканал Al Arabiya.

"Мы получили письмо из Вашингтона о планах по выводу американских войск, и позже было объявлено, что это письмо было направлено по ошибке", - сказал он.

По словам Абдель Махди, "выбор в пользу вывода всех иностранных сил из Ирака был сделан как единственно верное для страны решение".

"Необходимо провести консультаций для реализации вывода войск таким образом, чтобы гарантировать интересы Ирака", - добавил он, признав при этом, что в ходе голосования парламента за отвод иностранных сил из страны "на всех было оказано давление".

"Важно избавить Ирак от всех возможных рисков и угроз. Вывод иностранных войск позволит избежать возможных коллизий, тем более, что террористическая организация "Исламское государство" уже не имеет прежней силы", - отметил он.

Отправку "ошибочного" письма подтвердил министр обороны США Марк Эспер, сообщает ТАСС.

"Наша политика не изменилась - мы не покидаем Ирак. Черновой вариант письма без подписи не представляет собой изменение политики. Насколько мне известно, подписанного письма нет", - сказал он.

При этом глава Пентагона пояснил, что нынешняя передислокация американских войск в Ираке не означает их вывода.

"Я говорил со многими нашими партнерами в Ираке, которые входят в коалицию против ИГ, со многими европейцами, они в полной мере поддерживают нас, они полностью с нами. Они мне говорили, что некоторые передвижения были предприняты для защиты войск, мы тоже такое делаем, но это не говорит об уходе из Ирака или миссии в целом", - добавил Эспер.

Ранее в НАТО сообщили, что временно выведут часть военных из Ирака. В частности, о передислокации уже заявили Словакия, Хорватия и Германия.