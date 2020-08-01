Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес ввела чрезвычайное положение на территории острова после серии землетрясений, которые произошли с начала года. Об этом во вторник, 7 января, сообщила газета El Nuevo Dia.

Отмечается, что чрезвычайное положение объявлено на всей территории Пуэрто-Рико для устранения всех угроз жизни людей и ущерба, нанесенного инфраструктуре и имуществу в результате недавней сейсмической активности.

Васкес уточнила, что Национальная гвардия уже занимается разбором завалов, а также призвала граждан сообщать о любых движениях грунта.

По ее словам, как минимум 250 человек лишились крова.

Напомним, с воскресенья в районе Пуэрто-Рико произошло по меньшей мере три сильных землетрясения. Повреждены сотни зданий, заблокированы основные дороги, произошли массовые отключения электричества.

По данным СМИ, погиб по меньшей мере один человек погиб.

Cмотрите фотогалерею: В Пуэрто-Рико объявили чрезвычайное положение Ранее сообщалось, что в сентябре прошлого года у берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 6,0. В Иране недалеко от АЭС Бушер произошло сильное землетрясение

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Источник: korrespondent.net