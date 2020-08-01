Меркель и Трамп обсудили ситуацию в Ираке и Иране

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во вторник, 7 января, обсудили в телефонном разговоре ситуацию вокруг Ирана и Ирака. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Отмечается, что Меркель и Трамп вечером во вторник обсудили напряженную ситуацию вокруг Ирана и Ирака, а также текущую ситуацию в Ливии и политические усилия по разрешению конфликта в этой стране.

Напомним, 3 января США провели операцию в Ираке, во время которой ликвидировали главу спецподразделения Аль-Кудс Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.

В Иране заявили, что у страны есть 13 сценариев мести США за убийство Сулеймани.

В случае атаки Тегерана американский лидер пообещал нанести "быстрый удар" по 52 иранским целям.

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Источник: korrespondent.net