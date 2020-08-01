База США в Ираке подверглась ракетной атаке

На западе Ирака подверглась ракетной атаке военная база США Эйн-аль-Асад. Об этом 8 января сообщил телеканал Sky News Arabia.

По данным источника в иракских силовых структурах, по базе были выпущены девять ракет.

Как сообщает Reuters, факт атаки подтвердил американский чиновник. На данный момент нет информации о пострадавших или ущербе.

Ответственность за обстрел взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции.