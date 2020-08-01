Иран атаковал несколько объектов США в Ираке

Иран атаковал несколько американских военных объектов в Ираке баллистическими ракетами. Об этом 8 января сообщила телекомпания ABC.

По словам источника в американской администрации, в результате ракетного удара пострадал американский объект в окрестностях города Эрбиль на севере Ирака, а также авиабаза Айн аль-Асад на западе страны.

Ранее телеканал Sky News Arabia сообщил, что по военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака выпустили девять ракет.

По данным телеканала Press TV, Корпус стражей исламской революции заявил, что ракетный удар по авиабазе является возмездием за убийство генерала Касема Сулеймани.

Отмечается, что удар был нанесен десятками ракет. Press TV также опубликовал предполагаемое видео ракетного залпа.

Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.

🔴 🇮🇷 JUST IN 🇮🇷 🔴



PRESS TV EXCLUSIVE



First #IRGC footage emerges showing #Iran missiles targeting #AinAlAssad airbase in #Iraq in response to General #Soleimani's assassination.#GeneralSoleimani #DecisiveResponse #SoleimaniAssassination pic.twitter.com/vpXA0HvLXG — Press TV (@PressTV) 7 января 2020 г.

Как сообщила пресс-секретарь президента США Стефани Гришэм, Дональда Трампа проинформировали об обстреле баз в Ираке.



"Мы в курсе сообщений о нападениях на объекты США в Ираке. Президента проинформировали, он внимательно отслеживает ситуацию и консультируется со своей командой по нацбезопасности", − заявила спикер американского лидера.

Напомним, ситуация в Ираке резко обострилась после того, как США провели операцию в районе аэропорта Багдада, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по личному распоряжению Трампа. В Иране подчеркнули, что действия США равноценны развязыванию войны и пообещали отомстить.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net