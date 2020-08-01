Иран атаковал несколько объектов США в Ираке

Иран атаковал несколько американских военных объектов в Ираке баллистическими ракетами. Об этом 8 января сообщила телекомпания ABC.
По словам источника в американской администрации, в результате ракетного удара пострадал американский объект в окрестностях города Эрбиль на севере Ирака, а также авиабаза Айн аль-Асад на западе страны.
Ранее телеканал Sky News Arabia сообщил, что по военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака выпустили девять ракет.
🔴 🇮🇷 JUST IN 🇮🇷 🔴— Press TV (@PressTV) 7 января 2020 г.
PRESS TV EXCLUSIVE
First #IRGC footage emerges showing #Iran missiles targeting #AinAlAssad airbase in #Iraq in response to General #Soleimani's assassination.#GeneralSoleimani #DecisiveResponse #SoleimaniAssassination pic.twitter.com/vpXA0HvLXG
"Мы в курсе сообщений о нападениях на объекты США в Ираке. Президента проинформировали, он внимательно отслеживает ситуацию и консультируется со своей командой по нацбезопасности", − заявила спикер американского лидера.
Источник: korrespondent.net