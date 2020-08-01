Иран применил баллистические ракеты − Пентагон

Иран обстрелял военные базы США в Ираке баллистическими ракетами. Об этом 8 января заявил помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман, сообщает РИА Новости.

"Примерно в 5.30 вечера по восточноамериканскому времени (23.30 по киевскому времени) 7 января Иран выпустил более дюжины баллистических ракет против баз военных США и коалиции в Ираке", − заявил Хоффман.

По его словам, ракеты были запущены из Ирана.

"Их целью были по меньшей мере две иракских военных базы, где расположен персонал ВС США и коалиции − в Аль-Асаде и Эрбиле. Мы работаем над предварительными оценками ущерба", − подчеркнул представитель Пентагона.

Он пообещал, что США предпримут "все необходимые меры" для защиты своих военных, партнеров и союзников в регионе.

Ранее сообщалось, что Иран атаковал несколько американских военных объектов в Ираке. Ответственность за удар по базе Эйн аль-Асад взял на себя Корпус стражей исламской революции.

Президента США Дональда Трампа проинформировали об обстреле баз в Ираке, он отслеживает ситуацию.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net