Лента RSS
Подписаться на ленту
08 января 2020, среда, 06:03
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,36
08. 01. 2020

Иран применил баллистические ракеты − Пентагон

 
Иран обстрелял военные базы США в Ираке баллистическими ракетами. Об этом 8 января заявил помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман, сообщает РИА Новости.
 
"Примерно в 5.30 вечера по восточноамериканскому времени (23.30 по киевскому времени) 7 января Иран выпустил более дюжины баллистических ракет против баз военных США и коалиции в Ираке", − заявил Хоффман.
 
По его словам, ракеты были запущены из Ирана.
 
"Их целью были по меньшей мере две иракских военных базы, где расположен персонал ВС США и коалиции − в Аль-Асаде и Эрбиле. Мы работаем над предварительными оценками ущерба", − подчеркнул представитель Пентагона.
 
Он пообещал, что США предпримут "все необходимые меры" для защиты своих военных, партнеров и союзников в регионе.
 
Ранее сообщалось, что Иран атаковал несколько американских военных объектов в Ираке. Ответственность за удар по базе Эйн аль-Асад взял на себя Корпус стражей исламской революции.
 
Президента США Дональда Трампа проинформировали об обстреле баз в Ираке, он отслеживает ситуацию.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2020 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.