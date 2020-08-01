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08. 01. 2020

Похороны Сулеймани в Иране: число погибших превысило 50 человек

 
Численность погибших в результате давки во время церемонии прощания с командующим силами специального назначения Аль-Кудс Корпуса стражей исламской революции Касемом Сулейман достигла 56 человек. Об этом во вторник, 7 января, сообщил глава Организации экстренной помощи Ирана Пирхосейн Куливанд, передает телекомпания IRIB.
 
Куливанд уточнил, что в давке во время прощания с Сулеймани погибли 56 человек и 213 пострадали.
 
Ранее сообщалось о 35 погибших. По данным медицинских служб, причиной давки стало слишком большое число участников, которые приехали со всей провинции.
 
Напомним, Сулеймани был убит во время операции США в районе аэропорта Багдада.

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Источник: korrespondent.net
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