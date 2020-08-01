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08. 01. 2020

Во Франции умер парикмахер, который ввел в моду мелирование

 
Французский парикмахер-новатор Жак Дессанж, работавший с Одри Хепберн, Катрин Денев и Брижит Бардо, умер 7 января во Франции в возрасте 94 лет. Об этом сообщает AFP.
 
Отмечается, что информацию о смерти Дессанжа подтвердили его адвокат и официальный представитель компании Dessange International.
 
Парикмахер прославился новаторскими решениями в своей области, в частности, особой техникой выпрямления волос, введением в моду короткой женской стрижки "гарсон" ("под мальчика"), мелированием.
 
Дессанж родился в 1925 году в небольшой деревне в регионе Солонь. В 1945 году он отправился в Париж, где спустя четрые года попал в ателье Christian Dior.
 
Свой первый салон красоты парикмахер открыл в 1954 году. Сегодня сеть его салонов и бутиков охватывает 50 стран и насчитывает более 1,6 тысячи точек под разными брендами.
 
В 1950-х годах Дессанжа начали приглашать для работы на съемочных площадках. После фильма Бабетта идет на войну (1959) с Бардо в главной роли в моду вошла прическа "бабетта" с объемным начесом на макушке.
 
В 2004 году он передал бразды правления компанией своему сыну Бенжамену, что спустя несколько лет стало предметом разлада между ними.
 
Умер известный звездный фотограф Терри О'Нилл
 
Напомним, в ноябре прошлого года скончался французский модельер в пятом поколении Патрик-Луи Виттон.

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Источник: korrespondent.net
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