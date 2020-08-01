Лента RSS
Подписаться на ленту
08 января 2020, среда, 11:34
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,36
08. 01. 2020

Появились фото и видео с места крушения Boeing 737

Иранские СМИ обнародовали первые кадры с места крушения украинского самолета Boeing-737, который в среду, 8 января, потерпел крушение в Иране.

Отмечается, что, самолет, направлявшийся в Киев, упал возле аэропорта Имама Хомейни сразу после взлета. На борту находилось 180 пассажиров.

Ранее глава иранской медицинской службы Пирхоссейн Куливанд заявлял, что место, куда упал самолет, охвачено огнем и спасатели не могли приступать к поискам.

Однако позже местные СМИ сообщили, что на месте крушения работают 22 спасательные команды.

Также глава Службы спасения Красного Полумесяца Мортеза Салими заявил, что при такой катастрофе люди не могли выжить.

Cмотрите фотогалерею: Появились фото и видео с места крушения Boeing 737

first video of the crash scene.#ukraine#ps752 pic.twitter.com/riUDistyrc

— Arshia (@ars__hii) January 8, 2020

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2020 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.