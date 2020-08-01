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08. 01. 2020

США "закрыли небо" над Ираном и Ираком

Американское Федеральное управление авиации (FAA) ввело ограничения для невоенных самолетов США "действовать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном и водами Персидского и Оманского залива". Об этом в среду, 8 января, сообщает CNN со ссылкой на заявление управления.

"Федеральная авиационная администрация сегодня ночью выдала сообщение воздушным работникам, в которых определяются ограничения полетов, которые запрещают операторам гражданской авиации США действовать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном и водами Персидского залива и Оманского залива", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что FAA продолжит мониторинг событий на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 января Корпус стражей иранской революции начал операцию возмездия за убийство генерала Сулеймани.
 
Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США.

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Источник: korrespondent.net
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