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08. 01. 2020

В МИД Украины прокомментировали крушение самолета

Департамент консульской службы МИД Украины в среду, 8 января, подтвердил информацию о крушении самолета МАУ в Иране. По предварительной информации, все пассажиры и экипаж погибли. Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Отмечается, что в Департаменте создают оперативную кризисную группу. На данный момент уточняется информация относительно погибших.

Напомним, борт украинской авиакомпании МАУ, направлявшийся в Киев потерпел крушение сразу после взлета в Тегеране. Спасатели исключили наличие выхивших в авиакатастрофе.

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Источник: korrespondent.net
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