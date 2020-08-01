Зеленский прокомментировал крушение самолета МАУ

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 8 января, прокомментировал авиакатастрофу украинского пассажирсого самолета в Иране. Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале главы государства.

"Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (г. Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта", - написал президент.

Он также сообщил, что по предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли.

"Наше посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списков погибших", - отметил Зеленский.

Он также выразил соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа.

Напомним, борт украинской авиакомпании МАУ, направлявшийся в Киев потерпел крушение сразу после взлета в Тегеране. Спасатели исключили наличие выхивших в авиакатастрофе.

В МИД Украины сообщили о создании оперативной кризисной группы.

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Источник: korrespondent.net