Крушение Boeing 737: названо количество людей на борту

На борту самолета, который в среду, 8 января, разбился в Иране, было зарегистрировано 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

"Ужасная трагедия в Тегеране. Утром потерпел катастрофу самолет МАУ. Работа по установлению причин трагедии уже организована. На месте работает украинский консул", - написал Гончарук, отметив также, что в МИД создали оперативную кризисную группу.

"Сейчас уточняем количество граждан Украины, находившихся на борту. По предварительным данным было зарегистрировано 167 пассажиров и 9 членов экипажа", - отметил он, пообещав более подробную официальную информацию опубликовать в ближайшее время.

Ранее сообщилось, что рейс PS752 МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. По предварительной информации, все находившиеся на борту, погибли.

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Источник: korrespondent.net