Украинский самолет мог быть сбит – СМИ

Самолет авиакомпании МАУ, который в среду, 8 января, разбился в Иране, могли случайно сбить. Об этом сообщает Daily Mail.

Издание отмечает, что авиакатастрофа произошла через несколько часов после нападения Ирана на американские базы. Кроме того, на видео зафиксирован горящий самолет еще до падения. Отмечается, что это вызывает предположение, что Boeing 737 был сбит.

В то же время пресс-секретарь международного аэропорта Имама Хомейни Али Кашани заявил агентству Fars: "Предполагается, что к аварии привели технические проблемы".

Ранее иранские СМИ сообщили, что рейс PS752 МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. Точной информации о количестве людей на борту нет, назывались цифры 160 и 170 человек. Однако, по предварительной информации, все находившиеся на борту, погибли.

Напомним, что в ночь на 8 января Корпус стражей исламской революции начал операцию возмездия за убийство генерала Сулеймани.

Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США.

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Источник: korrespondent.net