СМИ назвали количество жертв обстрела базы США в Ираке

На военной базе США в Ираке погибли 80 человек после ракетного обстрела со стороны Ирана. Об этом со ссылкой на иранские государственные СМИ сообщает Reuters в среду, 8 января.

Как утверждают иранские медиа, ни одна ракета не была перехвачена. Также иранское государственное телевидение заявило, что Тегеран имеет еще 100 целей в регионе, по которым будет нанесен удар, если Вашингтон предпримет какие-либо меры в ответ.

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 января Корпус стражей исламской революции начал операцию возмездия за убийство генерала Сулеймани.

Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США.

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Источник: korrespondent.net