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08. 01. 2020

Крушение самолета МАУ в Иране: расследованием займутся иранские власти

Авиакатастрофу самолета Beoing 737 авиакомпании МАУ будут расследовать власти Ирана. Об этом сообщает Arabian Business в среду, 8 января.

Иран будет вести расследование, как того требует международное право, поскольку авиакатастрофа произошла на его территории. Тем не менее технические возможности для полного расследования происшествия сейчас есть лишь у немногих стран, таких как США или Франция.

В частности, бортовые самописцы должны быть расшифрованы в специализированной лаборатории.

Международные правила также позволяют стране-производителю самолета участвовать в расследовании, чтобы представить свои технические знания. Из-за нынешней политической ситуации между Ираном и США это может быть невозможно.

Ранее сообщалось, что рейс PS752 Международных авиалиний Украины разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета.

Позже в СНБО заявили, что по имеющимся данным в авиакатастрофе погибли 177 человек, из которых 168 - пассажиры и девять - экипаж. В посольстве Украины в Иране заявили, что исключают версию теракта или ракетной атаки.

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Источник: korrespondent.net
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