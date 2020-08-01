Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) приостановила полеты в Тегеран в связи с крушением своего самолета. Об этом в среду, 8 января, сообщила пресс-служба компании.

"С сегодняшнего дня авиакомпания МАУ приняла решение приостановить выполнение собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок", - говорится в сообщении.

Как отмечается, авиакомпания в тесном сотрудничестве с авиационными властями делает все возможное для выяснения причин катастрофы.

"Параллельно авиакомпания связывается с родственниками пассажиров, оказывая посильную помощь в сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.

Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR. Самолет 2016 года производства был получен авиакомпанией напрямую из завода концерна. Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020.

По факту авиакатастрофы будет проведено тщательное расследование.

"Будет проведено тщательное расследование происшествия с привлечением авиационных властей Украины, Ирана, представителей компании-производителя Boeing, авиакомпании, а также Национального бюро расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Украине (НБРЦА). Авиакомпания будет информировать о ходе расследования и причинах трагического события сразу после их выяснения ", - говорится в сообщении.

Напомним, рейс PS752 МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. Все находившиеся на борту, погибли.

Иранское управление гражданской авиации заявило, что 147 пассажиров на борту самолета были иранцами, а 32 пассажира - иностранцами.