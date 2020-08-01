Появились новые кадры с места авиакатастрофы

Иранское информационное агентство IsnaMedia в среду, 8 января, опубликовало фото и видео с места поисковой операции на месте крушения украинского самолета под Тегераном.
На фотографиях видно десятки больших пластиковых мешков, в которых, по-видимому, находятся тела погибших, а также обломки самолета.
تصاویر هوایی از محل سقوط هواپیمای اوکراینی— ISNAMEDIA (@ISNAMEDIA) January 8, 2020
یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ۷۳۷ متعلق به خطوط هوایی اوکراین، چهارشنبه ۱۸ دی ماه پس از پرواز از فرودگاه امام خمینی(ره) دچار نقص فنی شد و سقوط کرد.https://t.co/b4VKreOsr4#UkrainianAirlines #ukrainianplane #iran #ایران #Boeing737 pic.twitter.com/VtCeu5Fe1X
سقوط هواپیمای اوکراینی— ISNAMEDIA (@ISNAMEDIA) January 8, 2020
از بین ۱۷۹ تن که در حادثه سقوط هواپیمای مسافربری جان باختند ۳۲ نفر غیرایرانی و ۱۴۷ نفر ایرانی بودهاند.https://t.co/4aJpXcE6Sr#UkrainianAirlines #iran #ایران pic.twitter.com/ZJRhnCLv3h
تصاویر هوایی از محل سقوط هواپیمای اوکراینی— ISNAMEDIA (@ISNAMEDIA) January 8, 2020
این هواپیما که عازم کییف پایتخت اوکراین بوده است ۱۶۷ مسافر و ۹ خدمه داشته است.https://t.co/lD5T5BGRUl#UkrainianAirlines #ukrainianplane #iran #Ukrainian #ایران https://t.co/MtbxcbzzLE pic.twitter.com/WYzZw043SX
سقوط هواپیمای اوکراینی— ISNAMEDIA (@ISNAMEDIA) January 8, 2020
یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۳۷ متعلق به خطوط هوایی اوکراین، چهارشنبه ۱۸ دی ماه پس از پرواز از فرودگاه امام خمینی(ره) دچار نقص فنی شد و سقوط کرد.https://t.co/UXW11Jpx0D#ukrainianplane #iran #ایران https://t.co/OFabwmmQnQ pic.twitter.com/pyQvGsxGMn
این توییت دارای صحنههای دلخراش است— ISNAMEDIA (@ISNAMEDIA) January 8, 2020
سقوط هواپیمای اوکراینی
یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۳۷ متعلق به خطوط هوایی اوکراین، چهارشنبه ۱۸ دی ماه پس از پرواز از فرودگاه امام خمینی(ره) دچار نقص فنی شد و سقوط کرد.https://t.co/11nFzqqZWM#Boeing737 #iran #ایران pic.twitter.com/ups7IZ3xVx
این توییت حاوی تصاویر دلخراش است— ISNAMEDIA (@ISNAMEDIA) January 8, 2020
سقوط هواپیمای اوکراینی
یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ۷۳۷متعلق به خطوط هوایی اوکراین، چهارشنبه ۱۸دی ماه پس از پرواز از فرودگاه امام خمینی(ره) دچار نقص فنی شد و سقوط کرد.https://t.co/VpH4SLyGJr#سقوط_هواپیما #Iran pic.twitter.com/NgwSCGVGVO
🎥محل سقوط هواپیمای اوکراینی در اطراف تهران— ISNAMEDIA (@ISNAMEDIA) January 8, 2020
ویدئو از خبرنگار ایسنا، پونه ترابی#boeing737 #ukrainianplane #iran #ایران pic.twitter.com/jbHtVj43Zw
🎥 بخشی از وسایل مسافران پرواز "تهران - کیِف" که سالم مانده است— ISNAMEDIA (@ISNAMEDIA) January 8, 2020
ویدئو از خبرنگار ایسنا، پونه ترابی#UkrainianAirlines #ukraineplanecrash #Boeing737 #iran #ایران pic.twitter.com/9pxhkk3JZj
Ранее сообщалось, что рейс PS752 Международных авиалиний Украины разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета. По предварительной информации, все находившиеся на борту, погибли.
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Источник: korrespondent.net