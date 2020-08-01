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08. 01. 2020

Появились новые кадры с места авиакатастрофы

Иранское информационное агентство IsnaMedia в среду, 8 января, опубликовало фото и видео с места поисковой операции на месте крушения украинского самолета под Тегераном.

На фотографиях видно десятки больших пластиковых мешков, в которых, по-видимому, находятся тела погибших, а также обломки самолета.

تصاویر هوایی از محل سقوط هواپیمای اوکراینی

یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ۷۳۷ متعلق به خطوط هوایی اوکراین، چهارشنبه ۱۸ دی ماه پس از پرواز از فرودگاه امام خمینی(ره) دچار نقص فنی شد و سقوط کرد.https://t.co/b4VKreOsr4#UkrainianAirlines #ukrainianplane #iran #ایران #Boeing737 pic.twitter.com/VtCeu5Fe1X

— ISNAMEDIA (@ISNAMEDIA) January 8, 2020

سقوط هواپیمای اوکراینی

از بین ۱۷۹ تن که در حادثه سقوط هواپیمای مسافربری جان باختند ۳۲ نفر غیرایرانی و ۱۴۷ نفر ایرانی‌ بوده‌اند.https://t.co/4aJpXcE6Sr#UkrainianAirlines #iran #ایران pic.twitter.com/ZJRhnCLv3h

— ISNAMEDIA (@ISNAMEDIA) January 8, 2020

تصاویر هوایی از محل سقوط هواپیمای اوکراینی

این هواپیما که عازم کی‌یف پایتخت اوکراین بوده است ۱۶۷ مسافر و ۹ خدمه داشته است.https://t.co/lD5T5BGRUl#UkrainianAirlines #ukrainianplane #iran #Ukrainian #ایران https://t.co/MtbxcbzzLE pic.twitter.com/WYzZw043SX

— ISNAMEDIA (@ISNAMEDIA) January 8, 2020

سقوط هواپیمای اوکراینی

یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۳۷ متعلق به خطوط هوایی اوکراین، چهارشنبه ۱۸ دی ماه پس از پرواز از فرودگاه امام خمینی(ره) دچار نقص فنی شد و سقوط کرد.https://t.co/UXW11Jpx0D#ukrainianplane #iran #ایران https://t.co/OFabwmmQnQ pic.twitter.com/pyQvGsxGMn

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این توییت دارای صحنه‌های دلخراش است

سقوط هواپیمای اوکراینی

یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۳۷ متعلق به خطوط هوایی اوکراین، چهارشنبه ۱۸ دی ماه پس از پرواز از فرودگاه امام خمینی(ره) دچار نقص فنی شد و سقوط کرد.https://t.co/11nFzqqZWM#Boeing737 #iran #ایران pic.twitter.com/ups7IZ3xVx

— ISNAMEDIA (@ISNAMEDIA) January 8, 2020

این توییت حاوی تصاویر دلخراش است

سقوط هواپیمای اوکراینی
یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ۷۳۷متعلق به خطوط هوایی اوکراین، چهارشنبه ۱۸دی ماه پس از پرواز از فرودگاه امام خمینی(ره) دچار نقص فنی شد و سقوط کرد.https://t.co/VpH4SLyGJr#سقوط_هواپیما #Iran pic.twitter.com/NgwSCGVGVO

— ISNAMEDIA (@ISNAMEDIA) January 8, 2020

🎥محل سقوط هواپیمای اوکراینی در اطراف تهران

ویدئو از خبرنگار ایسنا، پونه ترابی#boeing737 #ukrainianplane #iran #ایران pic.twitter.com/jbHtVj43Zw

— ISNAMEDIA (@ISNAMEDIA) January 8, 2020

🎥 بخشی از وسایل مسافران پرواز "تهران - کیِف" که سالم مانده است

ویدئو از خبرنگار ایسنا، پونه ترابی#UkrainianAirlines #ukraineplanecrash #Boeing737 #iran #ایران pic.twitter.com/9pxhkk3JZj

— ISNAMEDIA (@ISNAMEDIA) January 8, 2020

Ранее сообщалось, что рейс PS752 Международных авиалиний Украины разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета. По предварительной информации, все находившиеся на борту, погибли.

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Источник: korrespondent.net
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